Scandal la Opera de Stat din Viena. Conducerea Academiei de Balet a constatat că elevii au fost abuzați Directoarea academiei, Simona Noja-Nebyla, a fost eliberata din functie, insa nu concediata. Locul ei a fost luat, in regim interimar, de directorul de marketing al institutiei, a anuntat opera austriaca.



Un nou director va fi numit in septembrie 2020.



Marti, o comisie care investiga acuzatii aduse profesorilor academiei a detaliat o serie de nereguli. A fost dezvaluit, intre altele, ca elevii erau incurajati sa fumeze pentru a-si pastra greutatea.



Comisia a mai precizat ca elevii nu erau protejati de discriminare, neglijenta si ca metodele de antrenament

Sursa articol si foto: rtv.net

