Stiri pe aceeasi tema

- Elevii au revenit in banci, marti, dupa mai bine de trei saptamani de greva generala in invatamant, mai putin cei din clasele terminale care se pregatesc de examene. Profesorii au la dispoziție patru zile in care trebuie sa finalizeze procedurile de incheiere a situatiilor scolare, dupa ce Guvernul…

- O INTREBARE DE CONȘTIINȚA PENTRU POLITICIENI Sunt zile bune de cand dascalii și elevii nu au liniște la clase, iar in loc sa ne bucuram de frumusețea carții și de statutul de elev – profesor, trebuie sa ne milogim inaintea guvernului sa respecte legile țarii, sa respecte școala și cultura. O intrebare…

- Numarul minim de calificative sau note acordate unui elev la o disciplina este de doua, in anul scolar in curs, iar situatia scolara poate fi incheiata fara a fi validata de Consiliul profesoral prevede un proiect de ordin publicat in consultare publica de Ministerul Educatiei. Masura ar urma sa fie…

- Violenta fizica sub orice forma din scoli se va sanctiona, iar exmatricularea elevilor se poate face doar in situatii foarte grave, cu drept de reinscriere in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant, cu exceptia elevilor din invatamantul postliceal, prevede un amendament al PNL, PSD si…

- Elevul de la Liceul Ion Creanga, reținut pentru tentativa de omor dupa ce a atacat-o pe profesoara de limba japoneza cu un cuțit, ar fi premeditat fapta, arata observatornews.ro. Potrivit sursei citate, elevul care și-a injunghiat profesoara ar fi postat pe grupul de Whatsapp al clasei mesarul: „Ar…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. Profesoara, de japoneza, in varsta de 26 de ani, ar fi fost ințepata cu un cuțit, de un elev de 16 ani. Elevii martori la incident au povestit…

- Elevii vor intra de joi in vacanta dupa terminarea cursurilor si se vor intoarce la scoala miercuri, 19 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta de vara este prevazuta de sambata, 17 iunie, pana duminica, 3 septembrie. In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute…