Scandal la o școală din Capitală! Doi tineri de 17 și 20 de ani au fost înjunghiați Un scandal a avut loc, joi, in apropierea unei școli din Sectorul 2 al Capitalei. Doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, au fost injunghiați. Din primele date cele doua persoane ar fi fost agresate de alți trei tineri care nu se mai aflau la fața locului la sosirea polițiștilor. Cei doi tineri au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. „La ora 13:00 prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in apropierea unei unitați de invațamant din sectorul 2 are loc un scandal intre mai mulți tineri. La fața locului au sosit polițiștii Secției 9 Poliție care au identificat doi tineri cu varste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

