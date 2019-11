Scandal la o cursa Wizz Air dupa ce pasagerii au fost nevoiti sa plateasca pentru cartea de imbarcare

Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui autocar au trecut prin momente de spaima in timp ce soferul masinii a fost la un pas sa provoace o tragedie pe Drumul National 7. The post Cursa infernala a unui autocar pe o șosea din vestul țarii. Cum a evitat un sofer tragedia in ultimul moment. VIDEO! appeared first on Renasterea…

- Criticul literar Daniel Cristea-Enache a afirmat vineri ca in cronicile sale incearca sa vada literatura romana ca un intreg, comparand cartile care apar azi cu acelea care au aparut in epocile anterioare, pentru a vedea care este mai valoroasa si prin ce anume. "Unii dintre tinerii prozatori,…

- John Barnett, fost inginer de control al calitații la fabrica Boeing din Carolina de Sud, a declarat pentru BBC ca, in timp ce inspecta avioanele, a gasit butelii de oxigen defecte. Acesta a lucrat la uzina din North Charleston timp de 32 de ani și a iesit la pensie in martie 2017, dar se afla intr-un…

- Accidente in lant in cadrul celei de-a treia etape din play-off-ul campionatului mondial de automobilism viteza NASCAR. In urma coliziunilor, mai multi concurenti au fost nevoiti sa abandoneze cursa desfasurata pe traseul din Charlotte, statul Carolina de Nord.

- Specialiști din Australia și din Marea Britanie au anunțat ca lucreaza impreuna la crearea unui „avion spațial” care ar putea parcurge distanța Sydney - Londra in doar patru ore. Avionul, care este numit „primul pod spațial”, va avea un motor supersonic, care va ajuta avionul sa ajunga la viteze amețitoare,…

- Polițiștii din Maramureș au tras, sambata, cu armele din dotare pentru oprirea unui tanar de 18 ani, care conducea mașina mamei lui. Aceasta i-a sesizat pe polițiști ca fiul ei refuza sa ii restituie autoturismul. In cele din urma, tanarul a facut un accident.

- Scandal la Gradinita "Lastarel" din orasul Balti. Mai multi parinti sunt revoltati ca sunt nevoiti sa plateasca lunar taxe ilegale pentru lucrari de reparatie, pentru ingrijirea curtii si chiar pentru imprimanta din cabinetul directoarei.

- Pasagerii unei curse American Airlines au avut parte de o surpriza de proporții in timpul unbui zbor: o femeia a venit cu un ponei in avion. Totul s-a intamplat intr-o cursa pe ruta Chicago-Omaha, SUA. O femeie a calatorit cu un ponei in avio. Potrivit milenio.com, compania American Airlines accepta…