Stiri pe aceeasi tema

- Scene socante la divortul anului in showbiz. Bianca Dragusanu a venit cu bodyguarzi la despartirea oficiala de Alex Bodi. Bodi a semnat, Bianca nu vrea sa divorteze. I-a aruncat telefonul pe geam. Mai mult, avem un document bomba.

- La 7 luni de cand au semnat actele de casatorie in fața Ofițerului de Stare Civila, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat actele de divorț. Deși s-a vrut a fi un divorț amiabil, de comun acord, se pare ca barbatul a devenit recalcitrant in momentul in care a vazut ca Bianca nu vrea sa se razgandeasca.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Probleme dupa divort! Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat marti, 10 martie, actele de divort, la un cabinet notarial. Nu s-a desfasurat totul in liniste, ci au avut loc scene de-a dreptul spectaculoase. Telefonul lui Alex Bodi "a sarit pe geam", iar cel al blondinei a sfarsit... spart.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns in urma cu puțin timp la notar, pentru a divorța, insa, lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita și asta pentru ca vedeta a refuzat sa semneze actele. Bianca Dragușanu a ajuns prima la notar și nu a venit singura, ci insoțita de doi bodyguarzi. La scurt timp…

- Bianca Dragușanu divorțeaza azi de Alex Bodi, dupa ce vineri acesta i-a agresat mama intr-un parc din Capitala. Cei doi vor merge astazi la notar pentru a depune actele. Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu sunt la prima tentativa de divorț, insa de data aceasta se pare ca nimic nu-i mai intoarce din drum.…

- Marti, 10 martie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au dat nas in nas la notar! Teoretic, pentru a semna actele divort! Practic, in fata paparazzilor Spynews.ro, s-au derulat scene socante! Mai mult, Spynews.ro a aflat, pe surse, ce s-a intamplat si in cabinet!

- Toata lumea il cunoaște pe Alex Bodi, mai ales de cand a intrat intr-o relație și apoi s-a insurat cu Bianca Dragușanu. Dar nu mulți știu ca acesta are doua fetițe din relații anterioare. Barbatul a declarat ca o trateaza pe micuța Sofia Natalia, fiica Biancai și a lui Victor Slav, ca pe propriul copil,…