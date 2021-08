Stiri pe aceeasi tema

- Cercetașii din Centrul Local „Preasfanta Inima a lui Isus, Nicolae Balcescu” au organizat in perioada 7-10 august campul de vara in localitatea Ghimeș, județul Bacau. Celebrele personaje din cartea „Micul Prinț” a lui Antoine de Saint Exupery și fascinanta calatorie a Micului Prinț i-au purtat timp…

- Uniunea Artiștilor Plastici filiala Bacau va invita la expoziția de pictura „Sonoritați cromatice” ce poarta semnatura pictoriței Adriana Parfene. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 2 august, de la ora 17.00, la Galeriile Frunzetti de pe str. Nicolae Balcescu nr. 12. Prezinta criticul de arta Iulian…

- Preoți franciscani, dr. Eusebio Bejan și dr. Silvestru Bejan, din Ordinul Fraților Minori Conventuali (OFMC) – Provincia „Sf. Iosif” din Romania, au scos de sub tipar o excepționala lucrare cronologica prin care este reconstituita viața medicului preot Martin Benedict, originar din satul Galbeni (com.…

- Provincia Fraților Minori Conventuali „Sfantul Iosif” din Romania a organizat la Galbeni (comuna Nicolae Balcescu), in zilele de 11 și 12 iulie, un program pentru cinstirea memoriei medicului și preotului Martin Benedict, fiu al acestui sat. Pe 12 iulie s-au implinit 35 de ani de la moartea sa, dar…

- S-au inmulțit mesajele prin care cetațenii semnaleaza prezența urșilor (specie strict protejata) in județul Bacau, ultima adresa fiind trimisa de primarul comunei Pargarești chiar astazi. Alte sesizari oficiale s-au primit de la primariile Nicolae Balcescu, Palanca, Parincea. Prezența urșilor a fost…

- In urma controlului desfașurat in data de 07.06.2021 pe raza comunei Nicolae Balcescu, de catre comisarii GNM Bacau, au fost constatate mai multe zone unde erau depozitate/ eliminate deșeuri de construcții, biodegradabile și deșeuri menajere fapta pentru care comuna Nicolae Balcescu fost sancționata…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident in lanț produs azi-dimineața in localitatea Nicolae Balcescu. VIDEO: Iulian Dragoș Articolul VIDEO: Carambol cu 5 mașini la Nicolae Balcescu apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Polițiștii de investigatii criminale din Bacau au identificat doi barbati, unul de 28 de ani, din judetul Vaslui si altul de 41 de ani, din comuna Nicolae-Balcescu, banuiti de comiterea infractiunilor de insusirea bunului gasit, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si acces ilegal la…