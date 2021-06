Stiri pe aceeasi tema

- „Hai la targ și la vaccin, joi, la Nasaud!”, este mesajul postat de Primaria orasului Nasaud, care anunța ca pe 27 mai va organiza o campanie de vaccinare impotriva COVID-19 cu serul Johnson&Johnson, in cadrul targului traditional saptamanal. „Cetațenii de pe Valea Someșului, a Ilvelor și a Salauței…

- Incident bizar in India. O femeie in varsta de 76 de ani, din satul Mudhale, Baramati, India, despre care familia credea ca a murit de COVID-19, s-a trezit chiar inainte de a fi incinerata, potrivit p resei internaționale . The family of the 76-year-old woman was preparing for her last rites when…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni seara, 10 mai, la Digi24, ca participantii la evenimentele-pilot, care vor fi organizate de Ministerul Culturii si Ministerul Sportului, vor fi verificați daca au fost vaccinați sau nu anti-COVID-19 in baza codului numeric personal.Barna a precizat ca Ministerul…

- Inca un erou in halart alb a pierdut lupta contra COVID-19. Este vorba despre medicul ortoped, Mihail Darciuc, in varsta de 71 de ani, care a activat in cadrul Institutului de Medicina Urgenta. Tragicul anunț a fost facut ieri pe pagina de Facebook a instituției.

- Zeci de persoane din Republica Moldova, care au și cetațenia romani, trec zilnic granița pentru a veni in Romania sa se vaccineze impotriva Covid-19, relateaza publicația locala Ziarul de Iași.Nemulțumiți de campania de vaccinare foarte greoaie din Moldova, ei aleg sa beneficieze de faptul ca au cetațenia…

- Liderul liberal, Ludovic Orban, susține ca, in anumite condiții, vaccinarea ar putea fi obligatorie. Exista un proiect in Parlament care poate fi imbunatațit. „Este in dezbaterea Parlamentului un proiect de lege privind vaccinarea, care prevede pentru anumite situații și posibilitatea de a se institui…

- Actorul Mugur Mihaescu face un apel catre romanii care prefera sa stea in case, in loc sa iasa in strada, din cauza situației in care au ajuns din cauza pandemiei de Covid-19 și a masurilor luate de Guvern. Nicușor Dan s-a TOPIT! CTP nu l-a mai vazut de mult “Eu ma descurc, pot sa ma angajez la…

- Un tanar din Constanta, al carui tata a murit in urma cu doua zile din cauza COVID-19, a fost huiduit de protestatari, dupa ce le-a transmis sa mearga la spital si sa vada cu ochii lor ce se intampla acolo, transmite Antena3 . Pentru a treia seara consecutiv romanii au protesta t impotriva noilor restrictii…