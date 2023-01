Stiri pe aceeasi tema

- Miss Ucraina s-a declarat nemulțumita de faptul ca Rusiei i s-a permis sa participe la concursul Miss Univers de saptamana trecuta din SUA. Ucraineanca a devaluit ca a incercat sa o impiedice pe Miss Rusia sa participe la concurs. Mai mult, cele doua concurente au fost cazate in aceeași camera și…

- Razboiul din Ucraina a continuat in forța și in perioada sarbatorilor, iar in a doua zi de Craciun, forțele ucrainene au respins atacuri ale rușilor in jurul orașului Bahmut, acolo unde s-au dus cele mai grele lupte in ultima perioada. In același timp, ministrul ucrainean de externe a spus ca Ucraina…

- Razboiul la scara larga al Rusiei impotriva Ucrainei poate fi calificat drept un conflict prelungit, pentru ca, probabil, ostilitațile nu se vor incheia in urmatoarele șase luni - potrivit lui Oleksi Arestovici, consilier in cadrul Biroului Președintelui de la Kiev. Fii la curent cu cele mai…

- Sebastian Burduja a declarat, sambata, ca atacturile cibernetice din partea Rusiei au fost confirmate in Romania.”Da, si DNSC (Directoratul National de Securitate Cibernetica) pe parte civila si CyberInt pe zona de cyber inteligente au confirmat ca exista in fiecare zi atacuri, nu atat de sofisticate…

- Mai multe perechi de pantofi pentru copii au fost așezate in fața ambasadei Rusiei in Republica Moldova, in memoria copiilor uciși de forțele ruse in razboiul din Ucraina, transmite Sky News. Imaginile emoționante au fost impartașite pe postul TV8 din Republica Moldova. Moldova, aflata chiar intre Romania…

- Un tribunal din Moscova a decis miercuri arestarea in lipsa a Nataliei Vovk, ucraineanca acuzata ca ar fi comis in luna august atacul cu mașina-capcana in care a murit Daria Dughina, fiica ideologului naționalist Aleksandr Dughin, informeaza agenția rusa de stat TASS, preluata de EFE și Agerpres.Natalia…

- Serghei Kirienko, primul adjunct al sefului Administratiei prezidentiale ruse, a declarat sambata intr-un discurs pronuntat intr-o conferinta nationala a profesorilor, ca razboiul din Ucraina pe care Kremlinul a insistat pana acum sa-l numeasca „operatiune militara speciala” trebuie sa devina un „razboi…