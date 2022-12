Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, și-a suspendat luni conferința de presa programata la sediul ministerului, dupa ce in sala și-a facut apariția liderul AUR, George Simion. Deputatul a facut ulterior declarații de la pupitrul oficial și a pornit apoi in cautarea demnitarului liberal. Ministrul avea…

- Liderul AUR a ajuns la conferinta si s-a asezat pe locurile destinate presei. ”Am intrat pe usa. Mi s-a spus ca nu as avea dreptul sa particip la aceasta conferinta de presa. Totusi am venit, am urcat.R Daca incalc vreo lege, sa vina un organ al statului sa imi spuna”, a adaugat liderul AUR. ”A…

- Liderul AUR, George Simion, s-a dus luni, 5 decembrie, la conferința de presa organizata de Virgil Popescu la sediul Ministerului Energiei, deși inițial nu i s-a permis sa intre in cladire. Coferința a fost amanata, din cauza prezenței liderului AUR, care l-a caracterizat pe demnitar drept „fricos”.„Nu…

- „Atata ipocrizie cat am vazut astazi, aici in Parlament, din partea colegilor de la PSD nu incape nici macar in aceasta Casa a Poporului. Dle Ciolacu, toata vara ati fost la televizor sa-l criticati pe Virgil Popescu pentru criza si dezastrul din Energie si astazi ati votat impotriva motiunii. Este…