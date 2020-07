SCANDAL la METROU! Încătușat din cauza MĂȘTII! VIDEO Un tanar care nu purta in mod corespunzator masca de protecție la metrou a fost incatușat luni de jandarmi. Individul s-a opus reținerii, fiind scos cu forța din vagoul de tren de patru membri ai Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. ”In data de 13.07.2020, in jurul orei 10.50, patrula mixta de ordine publica care executa serviciul in zona statiei de metrou ,,Piata Unirii 2″, au interceptat un barbat care purta masca de protecție necorespunzator. La recomandarea patrulei mixte de a purta in mod corect masca de protectie, persoana in cauza a devenit recalcitranta și a fugit pe scarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

