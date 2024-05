Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a efectuarii anchetelor de serviciu, patru funcționari publici cu statut special ai Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, au fost sancționați disciplinar cu concediere din funcția publica cu statut special, anunța Poliția de Frontiera.

- O operațiune comuna intre inspectorii de mediu din Rișcani și Sectorul Poliției de Frontiera Cuconeștii Noi a dus la descoperirea unui caz de taiere ilegala a unui arbore de nuc in localitatea Duruitoatea Noua. In cadrul unei razi, inspectorii au surprins in flagrant persoanele implicate in aceasta…

- Asociația Obșteasca „Victoria Legalitații” trage un semnal de alarma asupra a ceea ce considera a fi nereguli grave in procesul de elaborare a unei metodologii ce stabilește remunerarea artiștilor pentru utilizarea muzicii in spații publice din Chișinau.

- Parlamentul European se pregateste sa dea in judecata Comisia Europeana pentru decizia controversata de a debloca fonduri de miliarde de euro pentru Ungaria la sfarsitul anului trecut. Ursula von der Leyen e criticata pentru ca a cedat șantajului lui Viktor Orban, scrie Politico, preluat de News.ro.

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca, presedintele partidului SOS Romania, a ramas duminica fara permis de conducere, dupa ce a circulat in zona Buftea cu o viteza de 110km h desi limita de viteza era de 40 km h, potrivit stiripesurse.ro.Diana Sosoaca a declarat intr un video postat pe contul sau de…

- O adolescenta de 13 ani a facut scandal intr-o școala din Galați. Eleva a aruncat cu obiecte in clasa in care se desfașurau cursuri și apoi a agresat doi adulți. Eleva a fost transportata la spital cu un echipaj al Ambulanței.

- Un grup de peste 70 de angajați de la Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Buzau au decis sa iasa public cu o serie de acuzații grave la adresa managerului interimar, Zissu Luana. Spre nemulțumirea colectivului, aceasta pare sa foloseasca tactici agresive și manipulatoare pentru a-și consolida puterea…

- Duminica, 3 martie, in jurul orei 14.00, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 sa se deplaseze in localitatea Chelința unde are loc un scandal. ”In urma deplasarii la fața locului a echipajelor de poliție din cadrul Poliției Orașului Ulmeni și ai Secției 3 Farcașa, cu sprijinul luptatorilor…