- Judecatoria Reghin si Judecatoria Ludus au emis mandate de arestare preventiva pe numele a doi barbati, unul din localitatea Ideciu de Sus si unul din orasul Ludus, dupa ce acestia au lovit politistii care interveneau pentru restabilirea ordinii si linistii publice. Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Dupa scandalurile din Rahova și Brașov, un barbat din Gura Raului, județul Sibiu, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a amenințat cu cuțitul un polițist care a intervenit pentru a opri un scandal. In prima zi de Paști, intre patru barbați a izbucnit un scandal, in jurul orei 21. Oamenii legii au ajuns…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures a deschis un dosar penal dupa ce doua persoane oprite in trafic au prezentat organelor de ordine adeverinte permanente false, eliberate de un angajator din Ungheni. “In fapt, la data de 15.04.2020, in jurul orei 13,30, cu ocazia unui control in trafic efectuat…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din comuna Stanilesti, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru ultraj, dupa ce a lovit doi politisti care l-au oprit pentru a-i solicita documentul de identitate, conform ordonanțelor militare in vigoare.Incidentul s-a petrecut pe o strada din localitatea Stanilești,…

- La data de 31.03.2020, la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare a fost inregistrat dosarul penal cu numarul 1745/P/2020, in care se fac cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de fals in declarații, prevazuta de art. 326 alin. 2 Cod penal, așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/18.03.2020.…

- Scene desprinse parca din filmele cu gangsteri s-au inregistrat vineri la amiaza in curtea și in fața Liceului Tehnologic „Vasile Cocea" din Moldovița. Doi barbați, tata și fiu, respectiv Cornel Ștefan Vișoiu, de 47 de ani, și Valentin Gabriel Vișoiu, de 20 de ani, au venit sa ...

- Ziarul Unirea Un barbat din Alba Iulia și-a lovit soția in cap și a facut scandal in fața blocului. S-a ales cu dosar penal Un barbat din Alba Iulia și-a lovit soția in cap și a facut scandal in fața blocului. S-a ales cu dosar penal La data de 27 februarie 2020, in jurul orei 21.40, Politia Municipiului…

