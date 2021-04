Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa anunte luni seara noi relaxari ale izolarii implementate in Regatul Unit de trei luni - o redeschidere a magazinelor considerate ”neesentiale” si a teraselor puburilor si restaurantelor - si un ”certificat covid” care urmeaza sa fie testat la jumatatea…

- Marea Britanie are acum aproape trei luni de viața și politica dupa Brexit. În ciuda faptului ca guvernul lui Boris Johnson și-a asumat noul sau rol de vecin teribil al Europei, care a pretins victoria în cursa vaccinului ca o consecința a Brexitului și a amenințat ca va încalca tratatele…

- Jumatate din populatia adulta din Marea Britanie a primit o prima doza de vaccin anti-COVID, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Matt Hancock, informeaza Agerpres. „Sunt absolut incantat sa va spun ca am vaccinat jumatate dintre adultii din Marea Britanie. Este un succes urias”, a afirmat Matt Hancock,…

- Guvernul de la Londra a lansat vineri primele etape ale programului de schimburi de studenti Turing, care urmeaza sa inlocuiasca programul european Erasmus, dupa Brexit, pentru a permite studentilor britanici sa urmeze facultati din strainatate, transmite AFP. Bugetul alocat este de 110 milioane de…

- Guvernul lui Boris Johnson apara vaccinul dezvoltat de catre laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford, in urma suspendarii utilizarii acestuia in Danemarca, Italia și Norvegia pe care-l considera ”sigur” si ”eficient” si da asigurari ca vaccinul va fi folosit in continuare in Regatul…

- Un studiu danez sugereaza ca persoanele infectate cu varianta britanica a coronaviruslui B117 ar avea un risc de 60% mai mare de a fi internate, a spus ministrul Sanatatii Magus Heunicke, potrivit The Guardian. O campanie la scara larga de secventiere a virusului a permis Danemarcei, cu o…

- Anna Sorokin, tanara din Germania care a patruns in cele mai inalte cercuri din New York dandu-se drept o moștenitoare bogata, a fost eliberata joi din inchisoare, scrie BBC . Femeia fusese condamnata la cel puțin patru ani de inchisoare, dupa ce a fost acuzata ca a escrocat mai multe hoteluri de lux…