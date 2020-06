Scandal la locul de joaca. Cristina Balan vs polițistul care aplica legea. Cine are dreptate? Ieri, Cristina Balan era intr-un parc din București impreuna cu cei doi copii. Este deja de notorietate faptul ca artista este mama a doi gemeni cu sindrom Down pe care ii iubește enorm. Dornici sa se dea in tobogan, cei mici au dat fuga in locul de joaca, deși spațiul era delimitat ca fiind inchis. Cristina spune ca a incercat sa le explice fiilor ei ca accesul la locul de joaca nu este permis, dar copiii erau deja in varful toboganului. Amintim ca locurile de joaca raman inchise pe toata perioada starii…