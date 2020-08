Stiri pe aceeasi tema

- Accesul rutier este inchis pentru reparații pe autostrada A1, sensul Timișoara – Nadlac, in nodul Topolovațu Mare din județul Timiș. The post S-a inchis accesul in nodul Topolovațu Mare de pe autostrada A1 appeared first on Renasterea banateana .

- Actorul George Paul Avram, care l a interpretat pe marinarul Haralamb din filmul romanesc Toate panzele sus, a murit joi, la varsta de 80 de ani.George Paul Avram, cunoscut pentru rolul marinarului Haralamb din filmul romanesc Toate panzele sus, a murit joi, la varsta de 80 de ani. Inmormantarea actorului…

- Veniturile muncitorilor din Romania sunt uneori la fel de mici ca in Bangladesh, releva un raport al unui ONG din Belgia. Politistii si militarii din UE au haine cusute de muncitori prost platiti la Falticeni si Iasi.

- Ziarul Unirea Barbat din Blaj, reținut de catre polițiști in urma unei altercații, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice Un barbat din Blaj a fost reținut de polițiști pentru pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta, in urma consumului de alcool, ar fi provocat un…

- Polițiștii bucureșteni de la Secția 19 au vazut trei barbați intr-o disputa verbala cu un taximetrist. Cercetandu-i pe cei trei, oamenii legii au identificat asupra lor trei televizoare, tinerii neputand explica proveniența, a informat Poliția Capitalei.In urma audierilor și a cercetarilor efectuate,…

- Lucrarile la cladirea noului magazin Lidl, din centrul municipiului Alba Iulia, avanseaza cu pași repezi, fiind deja ridicata structura cladirii. Compania germana LIDL continua lucrarile pentru cel de-al doilea magazin din municipiul Alba Iulia, care va fi situat in centru, zona Pieței Sifor. Chiar…