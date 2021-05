Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 3 mai 2021, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit la o locuința din comuna Ighiu unde o femeie de 47 de ani a reclamat o fapta de violența in familie. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, pe fondul consumului de alcool, concubinul…

- S-a imbatat și și-a batut fosta concubina și pe fiica acesteia, de doar 11 ani. Barbat din Hunedoara, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia Polițiștii din Alba Iulia au reținut un barbat care și-ar fi lovit fosta concubina. Este cercetat pentru violența in familie, iar pe numele sau a fost emis și un…

- Barbat, REȚINUT de polițiștii din Galda de Jos, dupa ce și-ar fi batut și amenințat concubina cu MOARTEA Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au reținut pe un barbat care și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, concubina. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție. In seara zilei…

- Barbat din Ighiu, posesor al unui mandat de executare pentru violența in familie, REȚINUT de polițiști. A fost depus la Penitenciarul Aiud La data de 14 aprilie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat și reținut un barbat de 34 de ani din comuna Ighiu, posesor al unui mandat…

- Un barbat din Horea și-a batut mama de doua ori intr-o singura zi. Dupa trei zile, polițiștii l-au reținut și l-au trimis in fața magistraților pentru a se lua o masura legala fața de barbat. Potrivit IPJ Alba, la data de 08 martie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au luat masura reținerii,…

- Marti, 02 martie, ora 16.18, polițiștii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost sesizați telefonic de catre o femeie cu privire la faptul ca fostul sau soț provoaca scandal in fața imobilului in care domiciliaza. La fața locului polițiștii au identificat apelanta și pe fostul ei soț, un barbat…

- Și-a LOVIT iubita și fiica de 10 ani și le-a amenințat cu moartea: Barbat din Roșia Montana, REȚINUT de polițiști Un barbat din comuna Roșia Montana a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat concubina și fiica și a distrus bunurile din locuința. Un barbat din comuna Roșia Montana a fost reținut…

- Potrivit Politiei Judetene Vrancea, cercetarile in acest caz au inceput in urma publicarii unui videoclip care contine imagini de violenta in familie. Astfel, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in seara de 26 ianuarie, o femeie, in varsta de…