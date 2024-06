Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților din Anglia. The post DOSAR DESCHIS PENTRU UZ DE FALS ȘI CONDUCERE FARA PERMIS Permis de conducere fals, descoperit la controlul de frontiera…

- Un cetațean de origine ucraineana este cercetat de catre polițiștii de frontiera dupa ce a fost prins la controlul de frontiera cu un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților din Ucraina. Azi-noapte, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, ... The post VAMA PETEA La ieșirea din țara, a fost descoperit un permis de conducere fals first appeared on Informatia Zilei .

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean maghiar care s-a prezentat la volanul unui autoturism deși nu avea permis de conducere. The post POLIȚIA DE FRONTIERA Cetațean maghiar, depistat la volan deși nu avea permis de conducere first appeared on Informatia Zilei .

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, ..... The post JUDEȚUL SATU MARE La ieșirea din țara a fost descoperit un șofer cu permis de conducere fals first appeared on Informatia Zilei .

- Politistii de frontiera au depistat in Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni un barbat cu dubla cetațenie romano-maghiara la volanul unui autoturism, deși nu avea permis de conducere pentru categoria de autoturism pe care-l conducea. The post INFRACȚIUNE LA FRONTIERA Barbat depistat in PTF Urziceni…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP care a fost falsificat. The post POLIȚIA DE FRONTIERA Certificat ITP falsificat, descoperit la ieșirea din țara first appeared on Informatia Zilei .

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților din Romania. The post VAMA PETEA Un permis de conducere fals a fost descoperit la punctul de ieșire din țara first appeared on Informatia…