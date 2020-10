Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu și Traian, tatal fetiței sale, s-audesparțit in urma cu ceva timp. Cei doi nu au divorțat inca oficial și mulțis-au intrebat daca o mai fac, mai ales ca vedeta nu a fost niciodata categoricain privința divorțului, lasand mereu loc de interpretari. Aceasta a explicat cese intampla intre…

- George Burcea a parasit competiția „Ferma: Orașeni versus sateni”, insa telespectatorii pot vedea in continuare amanunte din duelul dintre el și colega de trupa a fostei sale soții, caci producția este una inregistrata. Razboiul acuzațiilor a continuat pana in momentul in care George a fost eliminat,…

- Andreea Antonescu, colega de trupa a Andreei Balan, este ultima dintre concurenții care a intrat in competiția „Ferma: orașeni versus sateni” pentru a demonstra ca face fața cu brio oricarei provocari. Colega și prietena Andreei Antonescu nu a fost primita cu brațele deschise de cei aflați deja in concurs,…

- ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” este plina de surprize! Dupa ieșirea Anisiei Gafton, s-a alatura competiției Andreea Antonescu, colega de trupa a Andreei Balan, pentru a demonstra ca face fața oricarei provocari gandite de echipa PRO TV. Artista a intors multe priviri de cum a intrat in casa concurenților,…

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…

- George Burcea a dat carțile pe fața și continua seria dezvaluirilor in cadrul emisiunii Ferma, de la Pro tv. El a spus despre Andreea Balan, cea de care a decis sa divorțeze in urma cu cateva luni, ca vrea custodia totala a celor doua fetițe ale lor.Razboiul declarațiilor dintre George Burcea și Andreea…

- George Burcea le-a cucerit pe femeile din „Ferma. Orașeni vs Sateni”, acolo unde este concurent. Viviana Sposub și Anna Lesko il lauda ca muncește mult și ii iau apararea in disputa cu fosta soție, Andreea Balan, potrivit click.ro. Deși recunoaște ca, personal, nu a avut nimic de imparțit cu ea, vazandu-se…