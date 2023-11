Scandal la Fălești: Un cuplu a distrus buletinele de vot și a amenințat președinta secției de votare Scandal la Falești. Un cuplu a distrus buletinele de vot și a amenințat președinta secției de votare. S-a intimplat dupa ce femeia a votat pentru ambii. „Soțul de 27 de ani impreuna cu soția de 26 și copilul minor s-au prezentat la secția de votare. Barbatul a ramas cu copilul in sala, iar femeia a luat ambele buletine și a votat in cabina de vot pentru ambii. Cind a vrut sa le introduca in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

