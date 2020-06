Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a concediat un angajat care l-a criticat pe directorul general Mark Zuckerberg pentru lipsa de reactie fata de postarile instigatoare ale presedintelui Donald Trump din aceasta luna, din cauza unui tweet prin care a criticat tacerea unui coleg pe aceasta tema, transmite Reuters preluat de…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a anuntat vineri ca va analiza schimbari ale politicii referitoare la continut care a permis companiei sa mentina postari controversate publicate de presedintele american Donald Trump in timpul demonstratiilor recente declansate in urma mortii barbatului…

- Angajati ai Facebook au criticat pe Twitter decizia directorului general al companiei, Mark Zuckerberg, de a nu sanctiona comentariile provocatoare ale presedintelui Donald Trump fata de protestele din SUA, laudand in schimb Twitter pentru ca a luat masuri, relateaza Reuters preluat de news.roMulti…

- Intr-o mișcare extrem de rara de disidența in interiorul comapaniei Facebook, angajații lui Mark Zuckerberg se revolta public la adresa acestuia, dupa ce fondatorul Facebook i-a luat apararea lui Donald Trump in scandalul acestuia cu rețeaua sociala rivala, Twitter, noteaza The Guardian.

- Donald Trump va semna un decret executiv care vizeaza reglementarea rețelelor sociale și care ar putea afecta imunitatea juridica a Twitter, Facebook și Google, scriu BBC News și Reuters.Casa Alba a anunțat joi ca președintele va semna un ordin executiv care va viza companiile ce opereaza rețele sociale.Anunțul…