Stiri pe aceeasi tema

- EVALUARE NAȚIONALA 2018. Este scandal urias dupa examenul de evaluare, in judetul Prahova. EVALUARE NAȚIONALA 2018. Stampila de control a fost aplicata fix peste unul dintre subiecte si a schimbat datele problemei pe care elevii o aveau de rezolvat. EVALUARE NAȚIONALA 2018. Parintii sunt revoltati…

- Un scandal urias izbucnit in judetul Prahova, dupa ce s-a desfașurat proba scrisa la matematica de la Evaluarea Nationala.(CITEȘTE ȘI: SCENE „APOCALIPTICE” LA IAȘI! ARTERELE PRINCIPALE AU FOST INUNDATE DIN CAUZA PLOILOR ABUNDENTE) Potrivit Antena3.ro, mai mulți parintii sunt revoltati si au anuntat…

- Scandal la Ploiești, acolo unde mai mulți parinți cer reluarea unei probe de la Evaluarea Naționala. Este vorba despre proba la matematica, acolo unde, susțin parinții mai multor elevi, copiii ar fi ințeles greșit problema din cauza unei ștampile aplicate pe text.Citește și: Simona Halep rupe…

- Elevii intra, vineri, in vacanta de vara, care se va incheia in 10 septembrie. Elevii claselor a VIII-a au intrat in vacanta mai repede, iar in ultima saptamana de scoala au sustinut Evaluarea Nationala, potrivit News.ro. Elevii de clasa a VIII-a au terminat cursurile in 8 iunie, iar de luni au sustinut…

- Scandal uriaș, in Prahova, dupa proba la matematica a Evaluarii Naționale. Mai mulți parinți contesta faptul ca ștampila de control a fost aplicata peste unul dintre subiecte și a schimbat astfel datele problemei pe care elevii o aveau de rezolvat.

- Tragedie in Gorj. O fetita de 12 ani si parintii ei au fost gasiti morti in locuinta lor din Rovinari, marti noapte. Parintii au fost declarati decedati la fata locului, iar copilul a fost dus la spital, dar medicii nu au mai reusit sa il salveze, informeaza News.ro. Potrivit Inspectoratului pentru…

- Evaluarea Naționala 2018. Peste 150.000 de absolventi de clasa a VIII-a sunt asteptati sa participe la sesiunea din acest an a Evaluarii Nationale, noteaza Agerpres. Examenul incepe luni cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Miercuri este programata proba la Matematica, iar joi – proba de limba…

- Alexandru Petrescu, președintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și fost ministru al Economiei, a fost, sambata, invitatul emisiunii ”Income” de la Antena 3, acolo unde s-a discutat despre creditare. In primele trei luni și jumatate ale anului 2018 au fost epuizate jumatate din fondurile…