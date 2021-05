Un scandal uriaș a izbucnit la Eurovision. Solistul trupei caștigatoare este acuzat ca s-a drogat in direct, chiar in timpul concursului, in camera verde. Damiano David a fost surprins in imaginile filmate de camerele de televiziune stand cu capul foarte aplecat inspre o masa, ca și cum ar priza cocaina.... The post Scandal la Eurovision! Solistul trupei caștigatoare, acuzat ca s-a drogat in direct (VIDEO) appeared first on Tabu .