- Televiziunea Romana a transmis vineri, dupa semifinala Eurovision in care reprezentanta tarii noastre - trupa The Humans - a fost eliminata din concurs, un comunicat in care acuza probleme la sistemul de vot in tari cu mari comunitati de romani. „Pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot,…

- Cristina Caramarcu a avut parte de surpriza vieții ei cand a fost ceruta in casatorie de iubitul ei chiar la ceremonia de deschidere Eurovision 2018. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Momentul special a avut loc in fata sectorului ocupat de jurnalistii, dar și…

- Romania va fi reprezentata de trupa The Humans Eurovision Song Contest 2018 debuteaza marti seara, la Lisabona, iar concursul, aflat la cea de-a 63-a editie, va fi difuzat in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International si online, pe TVR+, de la ora 22.00. Marti seara, artisti din 19 tari vor urca pe…