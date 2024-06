Celebra casa de moda franceza Dior se afla in centru unui scandal de proporții dupa ce, o filiala a acesteia a fost acuzata de exploatare a forței de munca in intreprinderile de producție. Carabinierii din Milano au pus in aplicare un decret de „administrare judiciara” emis de Tribunalul din Milano impotriva Manufactures Dior, o societate […] The post Scandal la Dior: Acuzații de exploatare a forței de munca in intreprinderile de producție. „Genți care costa 53 de euro se vand cu 2.600” appeared first on Puterea.ro .