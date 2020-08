Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a eliminat de pe site-ul oficial al familiei regale britanice pe printul Andrew si pe ducii de Sussex, printul Harry si Meghan Markle, informeaza Agerpres.

- Sotia printului Harry al Marii Britanii, Meghan Markle, a aniversat astazi, 4 august, varsta de 39 de ani. Regina Elisabeta a fost prima din familia regala care i-a transmis public un mesaj de felicitare.

- Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre moartea lui George Floyd, afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis, relateaza DPA. "Dupa cum am vazut cu totii in ultima saptamana, ce se intampla in tara…