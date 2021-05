Stiri pe aceeasi tema

- Demolarile chioșcurilor de la metrou a continuat și in noaptea de miercuri spre joi, in stația Crangași. Comercianții nu s-au dat plecați ușor și s-au baricadat in magazine. Echipa Primariei Sectorului 6 s-a dus la stația de metrou Crangași, la miezul nopții, dupa ce metroul s-a inchis. De frica sa…

- Politia dintr-un oras din statul american California a publicat un videoclip in care se vede cum agenti de-ai sai imobilizeaza la sol un barbat timp de peste 5 minute, iar in urma interventiei, omul a murit, relateaza joi AFP, Reuters, dpa și Agerpres. Incidentul s-a petrecut pe 19 aprilie, in orașul…

- Ieri, 26 aprilie 2021, in jurul orei 12.00, polițiștii din Unirea au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie din localitatea Ciugudu de Jos, cu privire la faptul ca soțul sau a facut scandal și ar fi amenințat-o cu moartea. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul…

- Și-a amenințat soția cu moartea și a provocat un scandal: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat din Ciugudu de Jos Un barbat din Ciugudu de Jos s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal, dupa ce ar fi provocat un scandal și și-ar fi amenințat soția cu moartea. Polițiștii din Unirea…

- Un nou caz cu potențial exploziv a avut loc marți in statul american Ohio, unde polițiștii au impușcat o tanara de culoare, in timp ce parea ca aceasta ataca cu un cuțit o alta persoana, scrie AFP, citata de Agerpres. Politia americana a impuscat mortal marti o adolescenta de culoare in orasul Columbus…

- SCANDAL la Ciugud: Și-ar fi amenințat sora și cumnatul cu moartea și incendierea locuinței. Barbat de 40 de ani reținut preventiv de polițiști Polițiștii din Vințu de Jos au reținut un barbat de 40 de ani din comuna Ciugud, dupa ce ar fi amenințat-o cu cu moartea pe sora sa și pe soțul acestuia și cu…

- Potrivit unei propuneri care a fost deja trimisa in teritoriu de catre ministrul MAI Lucian Bode, se dorește angajarea de preoți in Poliție, Jandarmerie și ISU. Aceștia ar urma sa faca parte din „Secția Asistența Religioasa” și sa se subordoneze atat șefilor structurilor, cat și patriarhului Bisericii…

- Politia italiana ancheteaza mai multi suspecti in urma unor amenintari cu moartea si insulte pe social media indreptate impotriva presedintelui Sergio Mattarella, au anuntat joi oficialitati de la Roma, citate de dpa, noteaza Agerpres. Politistii au strans probe la nivel national si din mediul online.…