- Rapper-ul MobTrap a fost incatusat dupa ce a facut scandal la o secție de politie din Cluj-Napoca. Polițiștii l-au chemat pe acesta la secție dupa ce a amenintat o tanara cu acte de violenta si cu moartea.

- Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din cadrul Facultații de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii (FSPAC) a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) celebreaza 20 de ani de activitate didactica și de cercetare.

- Bataie de pomina cu barbați și femei in fața unui club cunoscut din Cluj-Napoca, in care au fost implicați noua cetațeni francezi. Incidentul avut loc in data de 22 aprilie, in noaptea de joi spre vineri, in plin Postul Paștelui. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la 112,…

- Ieri, polițiștii municipiului Gherla au derulat activitați preventive in cadrul Liceului Teoretic Kemeny Szigmond din Gherla. Polițiștii au adus in atenția elevilor din clasele primare informații utile cu privire la siguranța rutiera. In acest context, școlarii au fost informați despre importanța vigilenței…

- Un scandal in care au fost implicați un tanar american și o tanara din Italia a avut loc sambata seara intr-un local din Campia Turzii. Barbatul a ajuns la spital, iar tanara a fost amendata. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii au fost sesizați sambata seara despre faptul ca intr-un local din Campia Turzii…