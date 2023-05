Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, compania aeriana Air Moldova, a depus in instanta cererea de aprobare a restructurarii accelerate a companiei, care este un plan de actiuni, ce are drept scop evitarea falimentului companiei aeriene, solutionarea problemelor existente si acceptarea investitiilor”, a anuntat Air Moldova. Potrivit…

- llan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de pușcarie de magistrații Curții de Apel. Totodata, bunurile pe care a fost aplicat sechestru vor fi confiscate in favoarea statului, fiind vorba despre peste cinci miliarde de lei. Informația a fost confirmata de deputata Olesea Stamate. Pe de alta parte,…

- Președinta Maia Sandu și Principesa Margareta s-au intalnit la Palatul Elisabeta, reședința Familiei Regale a Romaniei, cu prilejul vizitei pe care șefa de stat a Republicii Moldova a efectuat-o la București. Vizita Maiei Sandu la București a avut loc la data de 3 aprilie 2023. La intalnirea de la Palatul…

- Criminalitatea cibernetica este cel mai raspandit si perturbator eveniment experimentat de companii in ultimii doi ani, arata o analiza PwC Romania. De asemenea, datele firmei de cercetare Cybersecurity Ventures arata ca, pana in 2025, costurile generate de criminalitatea cibernetica vor ajunge la…

- Ministrul de Externe al Regatului Unit sosește la Chișinau, urmand sa anunțe ca Marea Britanie ofera Republicii Moldova 10 milioane de lire sterline pentru a-și imbunatați „reziliența” impotriva influenței Rusiei. James Cleverly, secretar pentru Afaceri Externe al Marii Britanii, efectueaza o vizita…

- Politia Romana si DIICOT anunta, marti, destructurarea celei mai mari grupari implicate in deturnarea de precursori si productia de metamfetamina din Europa. Gruparea, monitorizata inca din mai 2022, era formata din cetateni romani si straini si a vandut aproape 169 de milioane de comprimate in strainatate.…

- Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova a anuntat sambata ca a confiscat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti in urma perchezitiilor efectuate la reprezentanti ai Partidului SOR (populist, prorus) in dosarul privind finantarea ilegala a acestei formatiuni fondate de controversatul oligarh…

- Republica Moldova a cerut, luni, Uniunii Europene(UE) sa impuna sancțiuni impotriva oligarhilor moldoveni acuzati ca ajuta Moscova sa destabilizeze tara. ‘Nu este prima data cand Moldova se confrunta cu astfel de situatii, incepand de anul trecut”, a subliniat ministrul de externe moldovean Nicu Popescu,…