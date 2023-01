Un elev de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Satu Mare a dat in judecata liceul pe motiv ca in sala de clasa a fost montata o camera video. Conducerea școlii se apara spunand ca masura a fost luata din cauza unor conflicte intre elevi și cadrele didactice, relateaza presa locala. Instanța a admis insa plangerea […] The post Scandal la cel mai mare colegiu din Satu Mare. Un elev a dat in judecata școala dupa ce au fost montate camere video appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .