Stiri pe aceeasi tema

- ​​​​​​​Statele Unite se tem de mult timp ca raman in urma Rusiei și Chinei in Arctica, mai ales ca Beijingul și Moscova organizeaza patrule și exerciții comune in regiune. Chinezii viseaza la un „Drum al matasii polare”, iar rușii vor noi rute pentru a li

- Declaratia finala a summitului NATO de la Washington, care acuza Coreea de Nord ca ajuta Rusia in razboiul impotriva Ucrainei, a fost denunțata, sambata, de Phenin, care a acuzat Statele Unite de incercari de a extinde alianțele cu tarile asiatice din zona, informeaza Reuters, citata de News.ro. „Declaratia summitului…

- O noua baza de spionaj chineza ar fi in construcție in Cuba, potrivit unui centru de cercetari american, care se bazeaza pe imagini din satelit. Aceasta baza ar putea capta date sensibile din Statele Unite, intensificand ingrijorarile legate de extinderea activitaților de spionaj ale Chinei.

- Guvernul slovac condus de premierul Robert Fico a formulat o plangere penala impotriva fostului ministru al apararii, Jaroslav Nad, pentru donarea catre Ucraina a singurului sistem de aparare antiaeriana si a intregii flote de avioane MiG-29 de care dispunea Slovacia, transmite vineri Reuters, potrivit…

- China și Statele Unite ale Americii sunt intr-o competiție acerba pentru dominanța in industria energiei nucleare, fiecare adoptand strategii distincte pentru dezvoltarea tehnologica și inovarea in acest domeniu. SUA este cu 15 ani in urma Chinei, arata un raport citat de Reuters.

- Ministerul de Externe iranian l-a convocat pe ambasadorul chinez la Teheran pentru a protesta fata de o declaratie comuna a Chinei si Emiratelor Arabe Unite cu privire la trei insule din Golf revendicate si de EAU, a relatat duminica presa de stat iraniana, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.

- Dialogul la nivel inalt in sectorul turismului China – Statele Unite ale Americii a inceput marți la Xi’an (Shaanxi). Consilierul de stat al Chinei, Shen Yiqin, a participat la ceremonia de deschidere și a citit mesajul transmis de președintele Xi Jinping. Shen a spus ca mesajul lui Xi arata importanța…