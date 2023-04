Stiri pe aceeasi tema

- Șoc la Casa Regala britanica. Prințul William ar mai avea o fiica. Presupusa lui amanta i-ar fi daruit un copil, chiar in același an in care Kate Middleton o naștea pe prințesa Charlotte. Presa scrie ca o posibila descoperire legata de infidelitatea Prințului William ar putea duce la divorțul dintre…

- Pregatirile pentru incoronarea Regelui Charles sunt in toi, iar viitorul rege a ales deja preparatele pe care le va servi la banchetul de dupa festivitatea de incoronare. Iata ce rețete vor pregati bucatarii de la Casa Regala.

- La data de 17 aprilie in jurul orei ora 04.30, patrula de siguranța publica din cadrul Poliției Radauți, a fost sesizata cu privire la faptul ca la o locuința are loc un scandal. In urma cercetarilor s-a stabilit faptul ca o femeie de 45 ani, este casatorita cu un barbat de 45 ani, de aproximativ […]…

- Lovitura finala pentru Meghan Markle din partea Casei Regale. Harry va veni la incoronarea Regelui Charles, dar fara sotie si copii. Inscaunarea regelui Charles va avea loc in luna mai, insa pana atunci un nou scandal a cutremurat Anglia. Meghan Markle a primit lovitura finala. Nu va participa la inscaunarea…

- Dana Savuica, secretul pe care l-a ținut ascuns despre fiica sa: „E un subiect tabu” Continue reading Dana Savuica, secretul pe care l-a ținut ascuns despre fiica sa: „E un subiect tabu” at Tabu.

- Palatul Buckingham a dezvaluit duminica noi detalii referitoare la incoronarea regelui Charles al III-lea, la 6 mai, inclusiv crearea unui emoji special pe Twitter pentru a marca acest eveniment, transmite luni AFP.

- Continue reading Scandal in PSD Cluj, cu acuzații de batai: O consiliera locala susține ca a ajuns la Urgențe, dupa ce s-a lovit grav la cap / Aceasta acuza o colega de partid a agresat-o at Info real.