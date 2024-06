Scandal, la Buziaș! Un tânăr a fost lovit cu un obiect contondent în zona capului Polițiștii au intervenit, miercuri seara, pentru a aplana un scandal izbucnit intre doi barbați, pe strada Aurel Vlaicu, din Buziaș. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca intre doi barbați ar fi avut loc un conflict spontan, iar barbatul de 39 de ani l-ar fi lovit pe cel in varsta de 22 de ani cu un obiect contondent in zona capului. Tanarul agresat a fost transportata la spital in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate, iar barbatul in varsta de 39 de ani se afla la sediul poliției in vederea audierii. Polițiștii efectueaza cercetari pentru… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal a izbucnit, miercuri seara, intre doi barbati, in orasul Buzias din judetul Timis. Unul dintre acestia l-a lovit pe celalalt cu un obiect, iar in urma loviturii cel ranit a ajuns la spital. Agresorul a fost dus la sediul Politiei unde este audiat.”Azi, 26 Iunie a.c., in jurul orei 20:27 politistii…

- Polițiștii au fost chemați sa intervina miercuri seara, la Buziaș, unde un scandal a izbucnit intre doi barbați. Unul dintre ei a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de celalalt cu o bata in cap.

- La data de 15 iunie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara au reținut 3 barbați in varsta de 20, 34 și 36 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…

- Percheziții facute de catre polițiștii din Alba Iulia intr-un dosar de inșelaciune: Mai mulți barbați ar fi incercat sa pacaleasca persoane in varsta prin metoda „accidentul” Percheziții facute de catre polițiștii din Alba Iulia intr-un dosar de inșelaciune: Mai mulți barbați ar fi incercat sa pacaleasca…

- O fetita de trei ani a murit dupa ce mașina in care se afla, impreuna cu mama și bunica, a fost lovita de un șofer intrat pe contrasens. Cele doua femei au fost și ele ranite, fiind duse la spital cu multiple traumatisme. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, pe raza localitatii Ciuperceni din judetul…

- Azi, 4 mai 2024, in jurul orei 14:30, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizati cu privirea faptul ca, un barbat din Giarmata Vii s-ar fi autoincendiat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat, in varsta de 53 de ani, care s-a…

- Potrivit IPJ Galați, sambata, 20 aprilie 2024, la ora 10:56, polițiștii au fost anunțați telefonic, prin apel la 112, cu privire la faptul ca pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Galați, ar fi avut loc un accident rutier, in urma caruia trei persoane au fost ranite.Din cercetarile polițiștii,…

- La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 19:30, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost notificați de catre medicul de garda al unei unitați medicale cu privire la prezența unui minor, in varsta de 14 ani, adus pentru ingrijiri medicale in urma unui incident in care ar fi fost acroșat de un autoturism…