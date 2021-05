Scandal la Barcelona: „Laporta, joc murdar cu Ronald Koeman”

Stiri pe aceeasi tema

- Daca Barcelona il concediaza pe Ronald Koeman in aceasta vara, dupa numai un an, președintele Joan Laporta trebuie sa-i plateasca salariul pentru ultimul sezon, despagubiri și clauza de reziliere cu federația din Țarile de Jos. Joan Laporta, președintele Barcelonei, va vorbi maine intr-o conferința…

- Doar faptul ca gruparea nu ar gasi o alternativa potrivita in locul lui Koeman i-ar salva postul antrenorului olandez. Joan Laporta, noul presedinte al Barcelonei, nu l-a avut pe Koeman in preferintele sale, iar rezultatele din ultimele jocuri, care au costat titlul in LaLiga, dupa ce echipa reusise…

- FC Barcelona ii ofera un contract pe zece ani lui Lionel Messi, in dorinta de a-l convinge pe starul argentinian sa ramana pe Camp Nou la finalul acestui sezon, cand ii expira actualul acord cu clubul spaniol de fotbal, informeaza cotidianul The Times. Conform publicatiei britanice, tatal lui Messi,…

- Leo Messi (34 de ani) mai are doua luni de contract cu Barcelona, iar viitorul starului argentinian. Presa internaționala a dezvaluit ca PSG deja i-a facut o oferta lui Messi, cu un contract pe doi ani, plus opțiune pentru inca unul. Acum, Joan Laporta, președintele Barcelonei e gata sa contraatace.…

- Presa internationala scrie, marti, ca trei cluburi se vor retrage din nou-infiintata Super Liga europeana, un proiect initiat de 12 grupari bogate de pe continent, in afara UEFA. Super League se prabuseste la mai putin de 48 de ore de la anuntul crearii. Potrivit TV3 Catalunya, presedintele…

- Instalarea lui Joan Laporta ca președinte la FC Barcelona începe sa se faca simțita. În așteptarea unor mutari importante în aceasta vara, catalanii au semnat deja un preacord cu Georginio Wijnaldum, actualmente la Liverpool.Mijlocașul își încheie contractul cu…

- Noul președinte blaugrana, Joan Laporta, il va pastra pe Ronald Koeman doar daca ia un trofeu. Altfel, Barcelona va avea un alt antrenor. Julian Nagelsmann, 33 de ani, RB Leipzig, e favoritul lui Laporta Imediat dupa ce a fost ales Joan Laporta președintele Barcelona, au și inceput speculațiile legate…

- David Alaba, fundasul austriac al echipei de fotbal Bayern Munchen, aflat in ultimul sau an de contract cu detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, a ajuns la un acord verbal cu formatia spaniola FC Barcelona, conform cotidianului El Mundo Deportivo. Alaba, in varsta de 28 ani, figureaza pe lista jucatorilor…