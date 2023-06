Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de porporții, saptamana aceasta, intr-un liceu din Sibiu. In conflictul iscat intre directoare și un profesor pe tema mediilor neincheiate la clasele de-a XII-a, din cauza grevei, a intervenit și soțul acesteia. Profesorul, care este diriginte la clasa fiului directoarei, ar fi fost batut chiar…

- Ministerul Educatiei a decis, marti seara, prelungirea perioadei in care se pot incheia mediile elevilor din clasele a XII-a, XIII-a si de la seral. Astfel, situatia scolara trebuie finalizata pana in 9 iunie, nu pana in 2 iunie cum era pana acum. De asemenea, se prelungeste pana in 9 iunie perioada…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost condamnat definitiv, vineri, la 7 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul de coruptie legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta, in care este acuzat ca ar fi primit o mita de peste 2 milioane de euro. Initial, Vladescu…

- Liderii sindicali au transmis dupa intalnirea informala de marți, de la Guvern ca greva va continua.Aceștia au anunțat ca pregatesc un miting de amploare pentru joi, in București, in cadrul grevei generale din școli. ”Greva continua deocamdata, poate maine decidenții vor veni cu o soluție acceptabila.…

- Traficul a fost oprit de poliție pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre Constanța, pentru a putea dirija șoferii pe cele doua benzi de circulație catre București. Alte filtre de poliție opresc mașinile pentru a-i controla pe șoferi daca au consumat alcool sau droguri. Centrul Infotrafic a anunțat,…

- Un student in varsta de 20 de ani de la Academia de Studii Economice (ASE) a fost gasit mort intr-o camera de camin din București. Nu este exclus ca acesta sa fi decedat din cauza unei supradoze de droguri, potrivit Observat News. Din primele informații obținute de reporterii Observator, studentul a…

- Dupa ce a aflat ca nu este luat in calcul pentru șefia PNL București, așa cum visa, europarlamentarul Rareș Bogan, prim-vicepreședinte PNL, a facut un anunț-șoc, miercuri seara, la ședința informala a liderilor partidului, organizata la Vila Lac. Surse liberale au confirmat pentru Lumea Politica ca…

- Din cauza ninsorii abundente, rafalelor de viscol puternic și a vizibilitații spre zero, Aeroportul Stefan cel Mare Suceava a fost inchis. „Avand in vedere condițiile meteo extreme, prognozate cu creștere in intensitate, viscol puternic, intensitate ridicata a vantului, vizibilitate redusa, transport…