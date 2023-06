Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal la Colegiul National „Gheorghe Sincai” dupa prima zi a examenului de Bacalaureat. Elevi, parinti si profesori reclama ca zeci de lucrari ale elevilor care au sustinut proba la Limba Romana au fost anulate pe motiv ca un cuvant dintr-un titlu ar fi fost scris mai jos sau pe randul urmator.…

- Evaluare Naționala 2023: elevii care apartin minoritatilor sustin proba la Limba materna. Modele de subiecte Evaluare naționala 2023: Absolventii clasei a VIII-a care apartin minoritatilor nationale sustin joi proba la Limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul…

- S-a aflat ce se intampla cu incheierea mediilor din cauza grevei profesorilor. Anuntul important facut de Ministerul Educatiei vine sa linișteasca elevii, dar și pe parinții acestora care iși faceau griji ca copiii lor vor ramane cu situația șolara neincheiata. Ce se intampla cu elevii care nu au mediile…

- Elevii din invatamantul preuniversitar nu vor mai avea voie cu telefoanele mobile in timpul orelor de curs, fiind interzis și fumatul in școala, potrivit unui amendament al Ministerului Educatiei adoptat, luni, de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor. De asemenea, este interzisa detinerea de…

- Noua elevi din Maramureș au reprezentat județul la Oradea, in perioada 7-10 aprilie, la etapa naționala a Olimpiadei de Fizica. Rezultatele obținute sunt urmatoarele: – Hotea David (clasa a VI-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Plitan Petrica) – premiul II ME și…

- Vacanța de primavara 2023 incepe de joi, imediat dupa incheierea cursurilor, elevii fiind așteptați din nou la școala de miercuri, 19 aprilie, așa cum se precizeaza in calendarul aprobat de Ministerul Educației. In ceea ce privește vacanța de vara, aceasta este stabilita sa inceapa de sambata, 17 iunie…

- Inscrierile elevilor claselor a XII-a se fac la secretariatele unitaților de invațamant. In ultimii doi ani nu a existat calendar de inscrieri, deși elevii au nevoie de atestat. Potrivit Edupedu.ro, “elevii de la clasele de bilingv/intensiv, care au nevoie de atestat la finalul clasei a XII-a, au fost…

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a sustin, miercuri, proba la alegere a profilului si specializarii in cadrul simularii examenului de Bacalaureat, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.