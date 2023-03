Președintele Comisiei economice din Senat, senatorul PSD Daniel Zamfir, i-a spus președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, ca ar trebui sa demisioneze dupa scandalul insolvenței Euroins. Bogdan Chiritoiu a declarat in cadrul audierii ca ”ASF a fost creat ca firmele de asigurari sa nu-si ia riscuri pe care nu le pot duce, este un reglementator prudential, […] The post Scandal la audierea președintelui Consiliului Concurenței: ”Aveti doua bombite mari sub scaun" first appeared on Ziarul National .