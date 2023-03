Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Euroins arata ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) nu și-a facut datoria, declara liberalul Theodor Stolojan. Compania de asigurari a ramas fara autorizație și se indreapta cel mai probabil spre faliment. Conducerea ASF este așteptata, luni, la comisiile de specialitate din Senat, pentru…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a declarat, la audierea luni in comisiile de specialitate ale Senatului, ca cele doua companii City Insurance si Euroins nu au fost Alba ca Zapada. El a adaugat ca au fost date amenzi celor doua companii de catre ASF in valoare…

- Reprezentantii AUR au venit la comisie cu foi pe care scrie:”ASF = Coruptie”, ”ASF = Hotie”, ”Atentie! Institutie inutila!”, ”Protejati romanii, nu mandatele voastre”, ”12.000 de euro, salariu pe luna, pentru CE?”. ”ACUM la Parlament! Demisia si desfiintarea acestei institutii inutile”, a scris liderul…

- Parlamentarii AUR au venit cu mai multe foi cu mesaje la audierea conducerii Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF) care are loc la Parlament, in comisiile reunite de buget si economica.Reprezentantii AUR au venit la comisie cu foi pe care scrie:”ASF = Coruptie”, ”ASF = Hotie”, ”Atentie!…

- Audierea conducerii ASF in Parlament, pe tema creșterii tarifelor RCA și a insolvenței Euroins a stat sub semnul protestelor. Mai mulți lideri AUR, in frunte cu George Simion, s-au instalat, „inarmați cu pancarte”, chiar in sala de ședința, in spatele șefilor ASF. Potrivit anunuțului facut de Senat,…

- Liderul AUR, George Simion, impreuna cu mai mulți parlamentari și membri AUR au inițiat un protest in fața sediului Autoritații de Supraveghere Financiara.Simion și cei de la AUR s-au dus la sediul ASF, dupa ce șefii acestei instituții au evitat sa se prezinte in fața Parlamentului pentru a da explicații…

- Nicu Marcu, președintele ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) a refuzat sa se prezinte in fața Parlamentului, dupa ce a fost chemat sa dea explicații despre haosul din industria polițelor RCA.George Simion, președintele AUR, susține ca gestul oficialului care incaseaza lunar 12.000 de euro…

- Euroins transmite joi ca societatea de asigurari RCA nu a fost notificata de catre Parchet sau de vreo alta alta instituție cu privire la vreo procedura judiciara, dupa ce Libertatea a scris ca ASF ar fi decis in urma unor verificari sa sesizeze organele de cercetare penala. Fii la curent…