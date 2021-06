Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele alegerilor parțiale din Bocșa, Caraș Severin, i-au nemulțumit pe localnici, care au ieșit in strada, duminica seara, pentru a contesta votul. Sute de oameni s-au strans pe strazile unui cartier din oraș, dupa ce au aflat ca cel pe care il doreau primar a pierdut alegerile la o diferența…

- Scandal dupa rezultatele parțiale la alegerile locale din localitatea Bocșa, Caraș Severin. Un polițist ar fi fost lovit de o mașina, condusa de barbat fara permis. Dupa numararea voturilor din Bocșa, sute de oameni au ieșit in strada și au creat o busculada. Unii s-au adunat ca sa iși exprime satisfacția…

- Social-democratii susțin ca au caștigat alegerile partiale in 17 localitati din 35 in vreme ce partidele din Coaliția de Guvernare au obținut cu un mandat mai puțin. „PSD a obtinut o victorie la alegerile partiale, din 35 de localitati, PSD a castigat alegerile in 17 localitati. Tot arcul guvernamental…

- Reprezentantii PSD in Biroul Electoral al unei sectii de votare din comuna Ciuruleasa sustin ca echipa desemnata sa se deplaseze astazi, la alegerile locale partiale, cu urna mobila la solicitarea unui numar de 20 de alegatori ar fi avut asupra sa un numar mult mai mare de buletine de vot, respectiv…

- O femeie in varsta de 33 de ani a mers, sambata, la secția de votare din comuna Catane, județul Dolj și a cerut urna mobila pentru 72 de persoane care nu se puteau deplasa, in urma verificarilor facute de polițiști s-a descoperit ca unele dintre persoanele pentru care a fost solicitata urna se puteau…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca a publicat Registrul sectiilor de votare continand delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare din tara. Mentionam ca acesta include extrasul privind delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare organizate cu ocazia scrutinului…

- Un motociclist a fost accidentat in Piața Garii, din Cluj-Napoca. Incidentul s-a produs in jurul orei 17.45.Din primele date, conducatorul unui autoturism, care circula in Piața Garii, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa regulamentar de un tanar in varsta de 22…

- Un tanar din Lugoj a bagat in sperieti un intreg cartier, duminica noaptea, dupa ce a iesit la plimbare cu masina. Lugojeanul de 25 de ani a fost identificat de politisti la cateva minute dupa ce a lovit doua masini parcate pe o strada. Incidentul s-a petrecut in cartierul Strand, pe splaiul Campionilor,…