Stiri pe aceeasi tema

- In data de 09.02.2021, un barbat in varsta de 35 de ani, din municipiul Vulcan, s-a deplasat la sediul Poliției Municipiului Vulcan pentru a reclama faptul ca, in noaptea de 08/09.02.ac, a avut un conflict cu un vecin in varsta de 30 de ani, din Vulcan (care ar fi lovit cu un topor in ușa acestuia).…

- Un atac armat a avut loc, astazi, la o banca din Capitala Conform primelor informatii, un barbat l a amenintat cu pistolul pe angajatul unei banci din Bucuresti.Tanarul nu a reusit sa fuga cu banii.UPDATEAstazi, in jurul orei 15:00, Sectia 17 Politie au fost sesizata cu privire la faptul ca la o unitate…

- A fost scandal monstru ieri la sala de fitness DAC FIT din Ploiești. Scandalul a pornit de la cațiva dintre clienți. Aceștia au devastat sala de sport și l-au amenintat cu pistolul pe unul dintre antrenori. In urma cercetarilor efectuate, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- La data de 31.01.2021, in jurul orei 20:45, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat care a reclamat faptul ca fiica sa minora, Nagy Andreea-Ioana, de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 30.01.2021, in jurul orei 14.00, și nu a mai revenit. Minora,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, a dispus efectuarea unor verificari de catre Corpul de Control al Ministrului cu privire la situația existenta la nivelul Secției 4 de Poliție din Timișoara. Conducerea Ministerului dorește clarificarea urgenta a acestei situații, susținand…

- Sambata, 2 ianuarie 2021, la ora 1700, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca, in data 31 decembrie 2020, in jurul orei 17:00, fiul sau IONESCU RADU, in varsta de 18 ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, a plecat de la domiciliu in mod voluntar și…

- Un barbat din comuna Moisei, județul Maramureș, care asculta muzica prea tare și a fost reclamat de catre vecini, a ajuns la Poliție, apoi la spital dupa ce i-a amenintat pe politisti cu moartea. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii Europene este…

- Un barbat din Ocna Mureș care a amenințat un echipaj de poliție ”ca ii va taia” și chiar a aruncat cu un topor dupa polițiști a fost trimis in judecata pentru ultraj și amenințare. Surse juridice au declarat pentru alba24.ro, ca fapta s-a petrecut in seara de 20 octombrie. Atunci, Andrei P. I. aflat…