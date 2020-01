Scandal intre un politist si un taximetrist din Constanta. Ce s-a intamplat Un scandal a izbucnit in strada, la Constanta, intre un politist si un taximetrist care nu pornise aparatul de taxat, dar tocmai transportase o clienta, scrie observator.tv. Politistul a incercat sa l legitimeze pe taximetrist, moment in care acesta a devenit recalcitrant.Taximetristul a spus ca respectiva clienta era o ruda de a lui si nu putea sa i ia bani. El fost sanctionat cu 1.000 de lei, conform Legii 38 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.Un alt taximetris ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

