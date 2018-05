Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi taximetristi au fost atacati de un grup de tineri, unul fiind inarmat cu un par, sambata seara, pe o strada din Timisoara, dupa ce un tanar a lovit cu masina un taximetru si a fugit de la locul tamponarii.Scandalul dintre taximetristi si grupul de tineri a izbucnit, sambata seara,…

- Timișorenii nu pot rata momentul in care „zeii rockului grec de la Planet of Zeus coboara din Olimp” și vin la Reflektor Venue pentru un concert excelent, marți seara, 8 mai, de la ora 20.00. „Planet of Zeus s-a format la inceputul anilor 2000, iar in acest timp au dobandit statutul…

- Situata la 137 de kilometri de Timișoara și la doar 114 kilometri de Belgrad la poalele Carpaților, acolo unde raul Pek se varsa in Dunarea albastra, se afla pitoreasca localitate Veliko Gradiste care este, mai presus de toate, un orasel cochet traditional, cu strazi largi și o multitudine de gradini…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu scurt timp, la iesirea din Timisoara, pe DN 59, in localitatea Chișoda. Doua mașini s-au tamponat, iar doua persoane au fost implicate in incident. Una dintre ele a fost preluata de ambulanta SMURD sosita la fata locului și a primit ingrijiri medicale. In aceste…

- Mascații au oprit un autocar pe strada Dorobanților, dupa ce șoferul a sesizat ca la bord este un pachet suspect. Totul s-a intamplat putin dupa ora 2.00 pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca. Autocarul era al unei firme din Bistrita și facea transport pe ruta Spania…

- ACS Poli iși continua seria neagra din acest an. Formația lui Leo Grozavu a fost invinsa și de Juventus București, in runda a doua a play out-ului, scor 0-1. Ex-timișoreanul Robert Elek a marcat golul prin care și-a scapat cel puțin temporar echipa de ultima poziție. Acest rezultat inseamna totodata…

- O noua cursa, importanta pentru orașul nostru, va fi introdusa la sfarșitul lunii martie pe aeroportul din Timișoara. Astfel, președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, a anunțat, ieri, ca TAROM va incepe operarea unor zboruri de la Iași catre Cluj și Timișoara, potrivit ziaruldeiasi.ro.…

- Aproximativ 30 de persoane protesteaza, duminica seara, in fata sediului DNA, cerand demisia procurorului-sef, Laura Codruta Kovesi, conform news.ro. Manifestantii au fluiere, steaguri tricolore, vuvuzele si ... portocale. Ei striga ”Demisia, Kovesi!...