Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion și fosta sa colega de partid, senatoarea Diana Șoșoaca, au intrat in conflict, duminica, in Piața Victoriei, unde fiecare dintre ei și-a disputat supremația asupra microfonului de la care sa se adreseze protestatarilor adunați in urma mobilizarii facute de AUR, potrivit…

- Un scandal a izbucnit intre George Simion și Diana Șoșoaca la protestul paralel de duminica, din Piața Victoriei. Liderul partidului extremist AUR și senatoarea s-au huiduit și acuzat reciproc ca au confiscat manifestația: ”Nenorocitule!”, i-a strigat fosta colega de partid șefului AUR. Șoșoaca a fost…

- Protest organizat de AUR la București Foto: Arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 2 octombrie, ora 15:00: Câteva mii de protestatari urmeaza sa se deplaseze de la aceasta ora în marș de la Piața Universitații catre Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului.…

- Manifestanții care vor participa astazi, 2 octombrie, la protestul antiguvernamental organizat de AUR vor ajunge in centrul Capitalei de la ora 13.00. Mitingul va incepe la ora 14.00 cu intonarea imnului național, potrivit programului anunțat de partid, citat de News.ro . La ora 15.00, protestatarii…

- Mitingul de protest care va avea loc, duminica, in Piata Universitatii, va incepe la ora 14.00, potrivit unui comunicat al AUR, manifestantii urmand sa ajunga in jurul orei 16.00 in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- A fost scandal de proporții in fața Guvernului, la 3 dimineața. Liderul AUR, George Simion, a fost saltat de mascați, care l-au luat din autocarul partidului. Simpatizanții extremiști s-au imbrancit cu polițiștii, iar Simion a fost dus la secție. In cele din urma, autocarul a fost confiscat de poliție,…

- Un scandal a izbucnit noaptea trecuta, in Piața Victoriei, intre liderul AUR George Simion și forțele de ordine. Acesta se afla in Piața Victoriei in momentul in care a fost oprit de oamenii legi, acolo unde pregatea protestul anunțat deja de partidul pe care il conduce pentru duminica. George Simion…

- Un scandal a izbucnit intre George Simion și Jandarmerie, vineri dimineața, la ora 03:00, in timp ce liderul AUR se afla in Piața Victoriei, unde și-a inceput protestul cu trei zile mai devreme. Simion a anunțat inca de joi seara ca a inceput protestul in fața Guvernului, anunțat pentru duminica. Simion…