- Un grup format din 13 turisti a fost recuperat, sambata, de jandarmii prahoveni de pe munte, acestia cerand ajutor dupa ce pe traseu a aparut o ursoaica cu pui. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, apelul la 112 a fost dat in jurul orei 18,00. Cei 13 turisti doreau sa coboare pe traseul…

- Valea Prahovei este printre cele mai cunoscute regiuni turistice din Munții Carpați din Romania. Daca planuiești o vacanța in unul din orașele sau una din stațiunile de pe Valea Prahovei, iata care sunt cele mai importante locuri pe care le poți vizita.Despre Valea Prahovei Orașe și stațiuni din Valea…

- Procurorii DNA au descins miercuri dimineața la sediul Unitatea – Sindicatul Liber (USL) Metrou. In cauza se fac cercetari dupa plangerea penala facuta de Ministerul Transportorilor in urma grevei sindicalilștilor. Percheziții au loc și la locuințele mai multor persoane, inclusiv la reședința din Sinaia…

- Jandarmii prahoveni au avut, in ultimele zile, 20 de interventii pentru indepartarea unor ursi care au coborat in statiunile de pe Valea Prahovei, dar si in comuna Sotrile. Potrivit datelor comunicate, luni, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, Daniel Chirvase,…

- Capitala si toate judetele raman in scenariul verde din punct de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in Alba, 0,34, in scadere fata de ziua precedenta, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (CGS). In Bucuresti continua scaderea ratei…

