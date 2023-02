Stiri pe aceeasi tema

- Nagy Attila, 55 de ani, președintele filialei din Budapesta a partidului de extrema dreapta Mișcarea Patria Noastra (n.r. Mi Hazank), a declarat ca suporterii „ar trebui incurajați sa-și susțina favoriții cu simboluri ale Ungariei Mari”, relateaza portalul naționalist Magyar Jelen . La inceputul acestei…

- Romania și Ucraina se afla in conflict pentru ca țara noastra se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe. In cursul zilei de azi, Ministerul de Externe va trimite Comisiei Europene poziția țarii noastre.

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Bogdan Aurescu, Ministerul de Externe roman, a avut miercuri, o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba, despre problemele din Legea privind minoritatile (comunitatile) nationale din Ucraina, discuție in care s-a cerut Ucrainei sa nu mai faca referire la „limba moldoveneasca”,…

- Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, i-a transmis o scrisoare de mulțumire ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, pentru organizarea „cu succes” a ministerialei NATO de la București, la care Blinken a participat, a informat MAE, vineri, 16 decembrie.„In scrisoare, șeful…

- Miniștrii de externe din Grupul celor șapte (G7) vor discuta despre cum sa sprijine in continuare Ucraina in asigurarea aprovizionarii cu energie, in cadrul unei reuniuni care va avea loc saptamana viitoare in Romania, la București, a anunțat ministrul german de externe Annalena Baerbock pe Twitter,…

- Premierul ungar Viktor Orban a transmis marți dupa-amiaza un mesaj pe contul sau oficial de Facebook, dupa controversele starnite din cauza fularului pe care l-a purtat la un meci de fotbal, potrivit Reuters. „Fotbalul nu este politica. Sa nu vedem ceva ce nu exista. Susțin toate echipele naționalei…