Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor ANP ii cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa prezinte acte care arata ca penitenciarul Iasi, Corpul A, e pe lista de reparatii capitale pentru 2018. Precizarea vine dupa ce ministrul a scris pe Facebook ca cei 450 detinuti nu au fost evacuati in regim de urgenta, ci au…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca a semnat un memorandum adresat Guvernului prin care solicita autorizarea publicarii Raportului GRECO, care are ca tema modificarile aduse legilor justitiei.Tudorel Toader a subliniat ca Guvernul, si nu ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- Un nou incident la conferinta de presa sustinuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Daca inainte de inceperea conferintei acesta a vrut sa plece, nemultumit de cum este filmat de cameramanii televiziunilor, Toader s-a enervat din nou. Un reporter i-a transmis sa mearga direct la concluziile…

- Vicepremierul Paul Stanescu a ajuns la ICCJ, unde urmeaza sa dezbata joi cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat. Acesta a declarat in fața jurnaliștilor, intrebat ce așteptari are de la ministrul Justiției, ca asteapta de la Tudorel Toader sa nu…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Luat cu asalt de protestatari, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat recent pe pagina sa de Facebook un bilant al masurilor implementate in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar, masuri adoptate in perioada februarie- decembrie 2017. Ministrul vorbeste despre investitii in infrastructura,…