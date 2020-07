Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila ofera o replica acida, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu i-a cerut niciodata acesteia sa emite OUG pentru amnistie. Acum, fostul premier il pune la punct pe fostul sau șef,...

- Viorica Dancila i-a raspuns lui Liviu Dragnea, care afirmase intr-un interviu difuzat miercuri ca de fapt ea a avut inițiativa unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere cand era prim-ministru. Viorica Dancila spune ca s-au facut presiuni asupra ei pentru acesta ordonanța, insa ea a refuzat, pentru…

- Virorica Dancila a replicat imediat dupa dezvaluirile lui Dragnea. Dancila a precizat ca Dragnea a facut presiuni asupra ei și ca nu avea de gand sa dea OUG de amnistie și grațiere pentru ca "(...) am considerat ca interesul Romaniei primeaza(...) eram premierul Romaniei, nu sluga lui." "Cat…

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a declarat, intr-un interviu pentru Realitatea PLUS, ca Viorica Dancila este cea care a deschis discutia despre emiterea unei ordonante privind amnistia și grațierea. Aflat in pușcarie, Dragnea a subliniat ca nu i-a cerut niciodata premierului Dancila sa emite OUG…

- Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, contraataca dupa ultimul interviu al lui Tudorel Toader, in care fostul ministru a vorbit despre intalnirea pentru amnistie și grațiere. Anca Alexandrescu spune ca Tudorel Toader uita „vacanta petrecuta la Neptun impreuna cu familia alaturi de…

- Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea si Viorica Dancila, a iesit la atac dupa ce fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a vorbit intr-un interviu despre presiunile puse de fostul lider PSD Liviu Dragnea pentru modificarea codurilor penale. Brusc, si-au amintit amandoi cum Tariceanu…

- "Eu am vazut ca PSD, alaturi de celelalte forte politice, au facut dupa martea neagra si miercurea alba. Am facut curatenie la toate legile care vizau modificari in legile justitiei. Presedintele nu a spus in detaliu la ce legi ale justitiei se refera. Dar din ce stiu eu, Codurile Penale nu au fost…

- PSD e un vulcan pe cale sa erupa.Dupa o relație glaciala intre Pro Romania și PSD-ul condus de Liviu Dragnea și Viorica Dancila, Marcel Ciolacu a semnalizat inca de anul trecut ca vrea o apropiere de partidul fostului premier Victor Ponta. Au existat voci importante in PSD la acea vreme…