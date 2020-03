Stiri pe aceeasi tema

- "Spitalul de boli infecțioase și tropicale Victor Babeș, administrat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, este pregatit sa asigure, daca situația o va impune, inca 340 de paturi pentru pacienții bolnavi de coronavirus, pe langa cele 60 deja alocate, dintre care 30 sunt ocupate cu bolnavi de COVID 19",…

- Ministrul Finantelor Publice a anuntat vineri seara ca pregateste pachete de masuri destinate atenuarii efectului economic al epidemiei de Covid-19."Am discutat astazi cu reprezentati ai sectorului bancar. Pregatesc pachete de masuri, pentru persoane fizice si companii, care sa atenueze…

- Statul roman a luat masuri fara precedent privind prevenirea raspandirii infectiei cu Covid-19, iar una dintre acestea este intocmai inchiderea scolilor, a gradinitelor si a teatrelor. In acest context, Tudor Chirila a facut o cere publica, primarului Gabriela Firea. Artistul a postat un mesaj pe contul…

- Ziarul Unirea Vlad Mixich, expert in politici de sanatate: „Spitalele romanești NU sunt pregatite pentru a face fața unei creșteri a numarului de pacienți cu Covid-19”. Acesta propune patru masuri urgente Vlad Mixich, expert in politici de sanatate: „Spitalele romanești NU sunt pregatite pentru a face…

- Violeta Alexandru, ministrul desemnat al Muncii, a fost intrebata, miercuri, in Comisiile reunite de munca si egalitate de sanse, care este forma sub care este livrat agentul termic in Bucuresti si cate CET-uri asigura alimentarea cu caldura pentru locuitorii Capitalei.Citește și: Dana Budeanu,…

- Iulia Albu a atacat-o dur pe Dana Budeanu. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruta, celebrul fashion editor a avut cuvinte grela la adresa Danei Budeanu. "O stiu, este celebra (Dana Budeanu, n.r.). Este celebra si a spus o chestie foarte interesanta: 'Daca nu esti la Pro TV, nu existi'. Pentru asta…

- Primarul din Buzau, Constantin Toma, afirma ca "se pare" ca fostul director al Bancii Nationale de Gene Costel Vanatoru a fost repus in aceasta functie."Domnul Costel Vinatoru se pare ca a fost repus in functia de director al Bancii Nationale de Gene! Multumesc din tot sufletul tuturor romanilor…