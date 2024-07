Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de doua saptamani de la tentativa de asasinat asupra candidatului republican la presedintia SUA, Donald Trump, oficiali de rang inalt din cadrul Serviciului Secret al SUA și FBI au depus marți, 30 iulie, marturie in fața a doua comisii cu privire la lacunele in materie de securitate.

- Christopher Wray, directorul FBI, nu este foarte convins ca Donald Trump a fost intr-adevar lovit de un glont in timpul tentativei de asasinat de la mitingul din Pennsylvania si se intreaba, in schimb, daca nu a fost vorba mai degraba de srapnel, relateaza The Guardian, citat de news.ro.

- Biroul Federal de Investigații examineaza atacul armat care au avut loc la un miting de campanie al fostului președinte Donald Trump ca pe o tentativa de asasinat, precum și ca pe un "potențial" atac terorist intern. "Investigam incidentul ca pe o tentativa de asasinat", precum și ca pe un potențial…

- Președintele Joe Biden a declarat ca a ordonat o revizuire a securitații federale din jurul republicanului Donald Trump, rivalul sau in alegerile din 2024, dupa ce Trump a fost ranit și un spectator a fost ucis la un miting politic in Pennsylvania, scrie Reuters. Vorbind duminica la Casa Alba, Biden…

- Președintele Joe Biden a susținut, duminica, 14 iulie, o conferința de presa in care a condamnat atacul armat asupra lui Donald Trump din timpul unui miting de campanie din Pennsylvania.„Am discutat cu domnul Trump. Sunt recunoscator ca este bine. Eu și soția mea ne rugam pentru sanatatea lui. Nu este…

- Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei la Washington, a declarat ca masurile de securitate in SUA vor fi intarite dupa tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump. El a comparat acest incident cu atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001

- Tentativa de asasinat de sambata, 13 iulie, asupra fostului președinte american Donald Trump, care a deschis un capitol sumbru in istoria de violența politica a SUA, a cutremurat o națiune deja instrainata in timpul uneia dintre cele mai dificile perioade din istoria sa moderna, arata CNN.

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange vizibil la urechea dreapta, dupa focuri de arma care au costat viata a cel putin o persoana din randul asistentei, scriu AFP si Reuters.Presupusul…