- Presedintele Romaniei nu a fost informat sau consultat in prealabil in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta vineri Administratia Prezidentiala, care subliniaza ca aceasta decizie nu are la baza evaluari solide si cuprinzatoare si ca “un astfel de demers…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, la intalnirea cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, un avertisment pentru Executiv, sustinand ca legea salarizarii se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii, anunta Administratia Prezidentiala.