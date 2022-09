Un scandal a izbucnit intre George Simion și Jandarmerie, vineri dimineața, la ora 03:00, in timp ce liderul AUR se afla in Piața Victoriei, unde și-a inceput protestul cu trei zile mai devreme. Simion a anunțat inca de joi seara ca a inceput protestul in fața Guvernului, anunțat pentru duminica. Simion țipa la jandarmi, in timp ce era live pe Facebook: ”Plecați de-aici! Plecați de-aici! Poliția, interveniți!”. Unul dintre jandarmi i-a explicat liderului AUR ca a intervenit la o solicitare care acuza folosirea de mijloace sonore la ore tarzii. ”Pe cine deranjam?” a fost replica unui susținator…